Цонга: будет важно не позволить Соку навязать мне свою игру

Француз Жо-Вильфрид Цонга после уверенной победы над сербом Душаном Лайовичем со счётом 6:2, 6:2, 6:3 во втором круге Australian Open признался, что доволен уровнем показанного тенниса.
«Я играл неплохо и справился с трудными ситуациями, хотя и не показал лучшего тенниса. Надеюсь, в следующем матче я сыграю на таком же уровне или даже лучше. В матче с Соком мне важно будет показывать свою игру и не позволить ему навязать мне свой стиль. У него отличный форхенд, так что точно будет непросто», — приводит слова Цонги официальный сайт турнира.