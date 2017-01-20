Томич: если бы я упустил победу из-за своих ошибок, то сломал бы все ракетки

Австралиец, проигравший британцусо счётом 5:7, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7), прокомментировал ход поединка.«Я проигрывал свою подачу чаще обычного? Знаю, но процент первой подачи был невысоким. В целом у меня не было чувства, что я плохо подавал, но он был на кураже и не хотел проигрывать. Не зря он в прошлом раунде победил чемпиона турнира „Большого шлема“, Чилича.Я знал, что матч будет непростым. Он уже как-то побеждал меня на US Open, когда мне было 19 или 20 лет, в четырёх упорных сетах. Тогда он играл примерно так же, как сейчас. Затем мы встречались в Кубке Дэвиса. Там я победил в четырёх партиях, но он был не слишком хорош. Сегодня же он великолепно играл на ключевых мячах. Несколько раз я аплодировал ему. Для меня в этом нет ничего такого. Он действительно сыграл здорово и победил заслуженно — это совсем не то, как если бы победа была у меня в руках и я упустил её из-за собственных ошибок. Тогда я сломал бы все ракетки», — приводит слова Томича официальный сайт турнира.