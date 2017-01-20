Барти: год назад не поверила бы, что буду в 3-м круге Australian Open

Австралийка, вернувшаяся на Australian Open после трёхлетнего перерыва и проигравшая в третьем круге немкесо счётом 4:6, 6:3, 3:6, прокомментировала игру.«Я более чем довольна своим выступлением здесь. Если бы год назад мне сказали, что я буду в третьем круге Australian Open, я не поверила бы. Конечно, жаль, что сегодня мне не удалось выиграть, но в целом это была отличная неделя. Я играла на больших кортах против сильных теннисисток, из числа лучших в мире. Я выходила на каждый матч с отличным настроем и чётким игровым планом, что тоже очень важно», — приводит слова Барти официальный сайт турнира.