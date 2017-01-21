Обидчик Джоковича Истомин вышел в четвёртый круг Australian Open

Узбекистанец Денис Истомин в третьем круге Открытого чемпионата Австралии победила испанца Пабло Карреньо-Бусту (30) со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2. Поединок продолжался 3 часа 27 минут. 30-летний уроженец Оренбурга, занимающий 116-е место в рейтинге АТР, исполнил 16 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, активно выиграл 51 розыгрыш, ошибся 53 раза и сделал 5 брейков. Его оппонент совершил 3 брейка, 48 «виннерсов» и 62 невынужденные ошибки.
За выход в первый в карьере четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» Истомин поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (15), либо с французом Ришаром Гаске (18).