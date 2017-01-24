Гриншпун: Бублик должен был поговорить с Тарпищевым перед переходом в Казахстан

Президент федерации тенниса Ленинградской области, генеральный директорВсеволожской детской теннисной академии, тренировавший до 16 лет представителя Казахстана, прокомментировал слова бывшего подопечного об отсутствии поддержки со стороны Федерации тенниса России.«Меня не задели слова Бублика об отсутствии помощи со стороны России, но он мог бы отметить некоторых людей, компании, спортивные клубы, которые ему помогали. Да, финансирования действительно не было, но только со стороны федерации. На сборы-то он ездил, а это тоже стоит денег. От федерации он ничего не получал, потому что не входил в рейтинг. Всех остальных, кто туда входит, федерация финансирует. Бублик же жалуется на то, чего не заслужил.Каждый вправе выбирать себе работу. Если выпадает шанс, к которому ты шёл всю жизнь, совершенно нормально его не упускать. Бублик принял правильное решение, дав согласие выступать под флагом Казахстана. Но сначала он должен был поговорить с Тарпищевым, выслушать его мнение и мнение федерации. Когда мы видим, что человек добился определённого результата, то наше мнение, как и предложения, переформировывается. Тогда мы можем предложить ему больше, это нормальная практика», — рассказал Гриншпун корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.