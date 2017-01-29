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175 лет назад 2016
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Кермод: Федерер и Надаль — одни из самых ярких звёзд в истории тенниса

29 января 2017, воскресенье. 11:01. Теннис
Президент и исполнительный директор ATP Крис Кермод поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Трудно сказать, во сколько раз популярность тенниса выросла за последние годы, но вклад Федерера и Надаля в это просто огромен. Это одни из самых ярких звёзд за всю историю нашего вида спорта. Неизбежно настанет момент, когда они прекратят выступать, и всему теннису будет их очень не хватать, но не один игрок не может быть значимее спорта, и в теннисе в который раз появятся новые яркие звёзды», — приводит слова Кермода Reuters.
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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