Оже-Альяссим обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

20-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим из Канады вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 11 мая, он в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа, ныне занимающего 112-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. Канадский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%) и допустил шесть двойных ошибок. Спортсмен из Нидерландов сделал пять двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных (29%). Также оба спортсмена выполнили три подачи навылет.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Феликс Оже-Альяссим сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.