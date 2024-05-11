Оже-Альяссим обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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20-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим из Канады вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 11 мая, он в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа, ныне занимающего 112-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 20:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. Канадский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%) и допустил шесть двойных ошибок. Спортсмен из Нидерландов сделал пять двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных (29%). Также оба спортсмена выполнили три подачи навылет.
Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Феликс Оже-Альяссим сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.
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