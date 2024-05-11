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Видеообзор победы Медведева над Дрэйпером во втором круге «Мастерса» в Риме

Сегодня, 11 мая, состоялся матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встречались четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и Джек Дрэйпер из Великобритании (40-й в мировом рейтинге ATP). Победу в двух сетах одержал российский теннисист — 7:5, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Даниила Медведева в матче 1/32 финала.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Соперником 27-летнего россиянина в 1/16 финала будет 121-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович, в матче второго круга обыгравший испанца Алехандро Давидович-Фокину (7:6 (7:4), 6:4).

Напомним, Даниил Медведев является действующим победителем турнира категории «Мастерс» в Риме.