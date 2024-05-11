Циципас в трёх сетах обыграл Ян-Леннарда Штруффа и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас из Греции вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 11 мая, он в трёх сетах обыграл немецкого спортсмена Ян-Леннарда Штруффа, ныне занимающего 41-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 32 минуты. Греческий теннисист реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 (31%) и выполнил девять подач навылет. Немец сделал девять эйсов и смог реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). Также оба спортсмена допустили по четыре двойные ошибки.
Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Стефанос Циципас сыграет с 30-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри, который во втором круге обыграл испанца Хауме Мунара.
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