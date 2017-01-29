Федерер стал первым после Гаудио, выигравшим три пятисетовика по пути к титулу

Швейцарец Роджер Федерер, победивший испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open — 2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, стал первым теннисистом за 12,5 лет, выигравшим три пятисетовых матча по пути к титулу на турнире «Большого шлема». Перед финальным поединком Федерер выиграл решающие партии у японца Кея Нисикори в 4-м круге (6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3) и у швейцарца Станисласа Вавринки в полуфинале (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3).
Предыдущим теннисистом, выигравшим три пятисетовика на одном турнире и ставшим чемпионом, является аргентинец Гастон Гаудио. Он начал «Ролан Гаррос»-2004 с пятисетовых побед над Гильермо Каньясом и Иржи Новаком, а в финале отыгрался с 0:2 по сетам у своего соотечественника Гильермо Кории — 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6.