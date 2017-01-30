Кузнецова: акклиматизация после Австралии прошла тяжело, жду дебюта в Петербурге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала своё выступление на Australian Open, а также поделилась ожиданиями от турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В четвёртом круге соревнований в Мельбурне уроженка Санкт-Петербурга проиграла своей соотечественнице Анастасии Павлюченковой со счётом 3:6, 3:6.
«На Australian Open можно было сыграть получше. Есть кое-какие проблемы. Акклиматизация после Австралии прошла тяжело, но с нетерпением жду дебюта в родном городе. Папа в Колумбии на соревнованиях, так что присутствовать на моих матчах не сможет. Сказал, что нас судьба разводит. Я бы хотела находиться в лучшей форме, чем я есть. К первому матчу надо отнестись ответственно, все мысли от него. Желание большое, но от него не всё зависит.
Стадион в Петербурге очень уютный, организация шикарная. Я бы хотела, чтобы в России проводилось как можно больше соревнований», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.