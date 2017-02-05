А. Медведев: если Петербург получит Итоговый турнир WTA, регулярный приостановим

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy-2017прокомментировал возможность проведения в Санкт-Петербурге Итогового женского турнира и её связь с регулярным турниром WTA.«У нас нет проблем с продлением лицензии IMG на аренду женского турнира после 2018 года. Главный вопрос сейчас другой – будет ли в Санкт-Петербурге Итоговая восьмёрка WTA или нет. Если будет восьмёрка, то, я думаю, мы сконцентрируемся на восьмёрке, а регулярный турнир на это время остановим.Лицензия на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре истекает после 2018 года. Соответственно в случае с Санкт-Петербургом речь идёт о 19-м годе», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.