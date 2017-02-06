Канада уступила Великобритании в матче КД, Шаповалов попал арбитру мячом в глаз

В решающем матче противостояния сошлись Денис Шаповалов и Кайл Эдмунд. Первые два сета закончились в пользу британца — 6:3, 6:4. В третьей партии при счёте 1:1 по геймам Эдмунд сделал брейк на подаче соперника. Шаповалов на эмоциях ударил ракеткой по мячу и попал в глаз судье на вышке — французу Арно Габа. После оказания первой помощи Габа объявил, что Канаде присуждено техническое поражение.
Видео момента, когда Шаповалов попадает мячом в лицо арбитру, можно посмотреть здесь.
За место в полуфинале Кубка Дэвиса Великобритания сыграет с Францией.