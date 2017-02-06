Россе: я не знаю никого, кто вообще не любил бы Федерера

Экс-девятая ракетка мира, олимпийский чемпион Игр-1992 швейцарец Марк Россе признался, что не знает ни одного человека, который бы не относился с симпатией к его соотечественнику Роджеру Федереру. В конце января уроженец Базеля завоевал 18-й титул на турнирах «Большого шлема», одолев в финале Открытого чемпионата Австралии испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
«Роджеру в его карьере очень помог тренер Пьер Паганини, но не стоит забывать и о его жене Мирке. Она — половина его успехов. Она понимает и любит этот вида спорта. Она знает, что Роджеру нужно, и всегда находится рядом. Также у него великолепные родители. Именно поэтому он так скромен. Вы знаете кого-то, кто не любил бы Федерера? Может, кто-то скажет: „Мне больше нравится Надаль“. Но я не знаю никого, кто вообще не любил бы Роджера. Он дружелюбен со всеми не потому, что должен быть таким, а потому, что он такой и есть. Он любит людей», — цитирует Россе Tages Anzeiger.