Медведев: расстроен, что не смог проверить свои силы в борьбе с таким соперником

Дебютант сборной России в Кубке Дэвисапрокомментировал свой незавершённый из-за судорог матч с сербом«Во всем нужно искать положительные моменты. Их, конечно, много. Но в целом я расстроен, что не смог принести очко команде, доиграть поединок до конца и проверить свои силы в борьбе с таким соперником. То, что случилось со мной в Нише, было впервые. Конечно, до этого я не играл много матчей в формате пяти сетов. Их было всего два, оба закончились в четырёх партиях, и всё было нормально. Ничего страшного никогда не случалось. Поэтому произошедшее со мной в Нише очень удивило. Будем разбираться с тренерами, что это было. Пока ни к каким выводам мы не пришли. Они сказали мне: «Просто не повезло». Скорее всего, на нервной почве.Я чувствовал, что, скорее всего, меня позовут в сборную. Так получилось, что мы – четверо самых сильных игроков в России на данный момент. Есть, конечно, ещё Миша Южный, но он давно не играет за сборную. Я же просто был очень рад приглашению», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».