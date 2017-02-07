Рафтер: если Надаль сохранит такую форму, то будет главным фаворитом «РГ»

Бывшая первая ракетка мира австралиец Патрик Рафтер поделился впечатлениями от прошедшего финала Открытого чемпионата Австралии, в котором швейцарец Роджер Федерер одолел испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
«Если Рафа сохранит такую форму, то, пожалуй, будет главным фаворитом „Ролан Гаррос“. Хотя я не так хорош в прогнозах, обычно ошибаюсь. Но, думаю, именно Надаль будет главным претендентом на победу.
Прошедший Australian Open был одним из величайших в истории, учитывая, как всё сложилось и кто играл в финале. Лучше представить было нельзя. Но не думаю, что такой финал мы ещё когда-либо увидим», — цитирует Рафтера Herald Sun.