Южный проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Софии

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Софии, проиграв представителю Люксембурга Жилю Мюллеру (5) со счётом 3:6, 5:7. 34-летний уроженец Москвы 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Жиля 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Мюллер — Южный в Софии.
За выход в полуфинал Мюллер поспорит с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (4).