Медведев уверенно победил Вердаско и встретится с Цонгой в Монпелье

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье, победив испанца Фернандо Вердаско в двух сетах — 6:3, 6:3. Отметим, что во второй партии испанец повёл со счётом 3:2 и 40:0, но после этого взял всего одно очко.
Поединок длился 1 час 2 минуты. На счету Медведева 8 эйсов, 1 двойная ошибка, 31 удар навылет, 22 невынужденные и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Вердаско выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную, сделал 10 виннерсов, 16 невынужденных и использовал 1 брейк-пойнт из 3.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За выход в полуфинал Медведев поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой.