Беллуччи отдал всего 3 гейма Оливо в четвертьфинале турнира в Кито

Бразилец(4) пробился в полуфинал турнира в Кито. В матче 1/4 финала он разгромил аргентинца(8) со счётом 6:2, 6:1.Поединок продолжался 53 минуты. Беллуччи подал навылет 6 раз, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Оливо 2 эйса и 6 двойных ошибок, при этом он не заработал ни одного брейк-пойнта.За место в финале Беллуччи сразится с победителем пары Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — Федерико Гайо (Италия, Q). В другом полуфинале сойдутся испанец Альберт Рамос (2) и итальянец Паоло Лоренци (3).