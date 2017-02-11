Льодра: теннис стал скучным и незрелищным, все играют одинаково

Трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» в парном разряде, серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне французраскритиковал современный теннис.«Сейчас все делают вид, что всё нормально, но кто-то должен набраться смелости и сказать, что теннис стал скучным. Неинтересно смотреть на игру Федерера, Джоковича, Маррея и Надаля. Я давно без интереса смотрю теннисные матчи, потому что все играют одинаково, а между различными покрытиями всё меньше разницы. Корты становятся медленнее, розыгрыши длиннее. Это незрелищно, я устаю уже через 10 минут. Нет противостояния стилей, нет вдохновения», — приводит слова Льодра L'Equipe.