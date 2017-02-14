Хачанов: чувствую, что играю всё лучше

Россиянин Карен Хачанов поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме и оценил свою нынешнюю форму. В первом круге он сыграет с хорватом Борной Чоричем.
«В прошлом году я был в одном шаге от попадания в сетку, но тогда не повезло, так что это моё первое появление в Роттердаме. Это отличное соревнование, один из лучших турниров АТР-500 в туре.
В этом сезоне я чувствую, что улучшаю свою игру день за днём. В то же время мне приходится выходить против более сильных соперников. Необходимо быть готовым выкладываться на 100%. Посмотрим, как у меня удастся закрепиться на этом уровне, но я чувствую, что играю всё лучше», — рассказал Хачанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Давидом Авакяном.