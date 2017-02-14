Стрыцова: чешки в матче с Испанией в Кубке Федерации играли для Квитовой

Чешказаявила, что сборная Чехии в матче четвертьфинала первой Мировой группы Кубка Федерации с командой Испании играла за свою подругу и соотечественницу Петру Квитову, которая подверглась нападению вооружённого злоумышленника в собственном доме 22 декабря.«Мы играли для неё. Мы каждый день думали о ней и разговаривали с ней. Я надеюсь, что она вернётся на корт, но в первую очередь она должна быть счастлива. Тогда мы будем рады любому её решению», — приводит слова Стрыцовой Tennis World.