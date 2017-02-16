Возняцки: мне было важно победить Бертенс как можно быстрее

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Дохе над голландкой Кики Бертенс со счётом 6:2, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с Агнешкой Радваньской из Польши.
«Мне было важно одержать победу как можно быстрее, чтобы сохранить энергию. Однако Кики — непростая соперница. Она отлично подаёт, играет агрессивно. Я очень рада, что выиграла в двух сетах.
Агнешка — также очень сильная соперница. Она получила высокий номер посева, поэтому стартует со второго круга. Наверное, она смотрела мой матч с Бертенс. Но по крайней мере мне уже удалось провести здесь матч. Хотелось бы продолжать набирать ход», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.