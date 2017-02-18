Блинкова: тренер целенаправленно меня ставит играть с мальчиками

Российская теннисистка, недавно дебютировавшая в составе сборной России в матче второй Мировой группы Кубка Федерации, рассказала, как готовится к новым турнирам.«Сейчас я тренируюсь не в России, а за границей, во Франции, недалеко от Парижа. Хотела бы повышать уровень своей игры, обыгрывать сильных игроков. Играть большие турниры, показывать хорошие результаты и продвигаться в рейтинге. Тренируюсь я либо один, либо два раза в день. Тренировки все интересные, все разные: бывают на технику, бывают игровые, могут быть и на счёт. Иногда тренер целенаправленно меня ставит играть с мальчиками, ставит мне сильные удары, чтобы быть готовой к серьёзным игрокам топ-уровня! У меня сейчас как никогда плотный график и уже через неделю WTA-турнир в Будапеште. Хочу показать на нём хорошую игру. Буду стараться совершенствоваться дальше. Анна Блинкова – это теннисистка, которая борется до конца», — приводит слова Блинковой «Подмосковье сегодня».