Иснер отыграл 3 матчбола, но всё же уступил Янгу в четвертьфинале Мемфиса

Американецвышел в полуфинал турнира в Мемфисе. В матче 1/4 финала он обыграл своего соотечественника(2) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6). На тай-брейке третьего сета Иснер отыграл 3 матчбола, однако с 4-й попытки Янг всё же завершил матч в свою пользу.Поединок продолжался 2 часа 26 минут. На счету Янга 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта. Иснер подал навылет 19 раз, допустил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейк-пойнт из 9.Соперником Янга по полуфиналу будет победитель пары Райан Харрисон (США) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).