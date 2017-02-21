Хаас: чувствую, что нахожусь в неплохой форме

Немец Томми Хаас поделился впечатлениями после победы в паре с канадцем Вашеком Поспишилом над бельгийцем Стивом Дарси и французом Адрианом Маннарино на старте турнира в Делрэй-Бич в парном разряде со счётом 6:4, 6:3. В январе 38-летний Хаас вернулся в теннис после 15-месячного перерыва.
«Я очень рад возвращению на корт. Это самое главное. Я чувствую, что нахожусь в неплохой форме. Конечно, нужно проделать большую работу, чтобы вновь демонстрировать свой привычный теннис. Но выйти на корт в дуэте с таким отличным парнем и прекрасным парным игроком, как Вашек, было здорово. У нас всё получилось. Это шанс провести ещё одну игру перед стартом в одиночном разряде. Это то, что мне сейчас нужно», — цитирует Хааса официальный сайт тура.