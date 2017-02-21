Младенович: победа на турнире в Санкт-Петербурге придала мне уверенности

Француженка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от победы над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 6:2, 6:4 во втором круге турнира в Дубае.
«Победа на турнире в Санкт-Петербурге и первый титул придали мне уверенности в себе. Здорово себя чувствуешь, зная, что работа даёт результат. Матчи с хорошими подругами всегда являются особенными. Победить Каролину очень трудно, но я играла агрессивно, мало ошибалась и смогла извлечь пользу из низкого процента попадания первой подачи у соперницы.
Я удивлена, что выиграла в двух сетах, потому что привыкла проводить с Каролиной тяжелейшие матчи, как в матче Кубка Федерации не так давно. Я вышла на корт, чтобы бороться и провести столько времени, сколько потребуется», — приводит слова Младенович официальный сайт WТА.