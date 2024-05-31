Блинкова рассказала, как голубь помешал ей во время важного розыгрыша

Российская теннисистка Анна Блинкова рассказала о забавном эпизоде во время матча с соотечественницей Элиной Аванесян во втором круге «Ролан Гаррос» (3:6, 0:6).

«На соседнем корте орали сильно, но такие вещи меня не отвлекают. Меня никогда не отвлекает, если на трибунах кто-то ходит, разговаривает.

Был один важный момент во втором гейме, когда был ровный счёт. Я подаю, она играет кроссом, и летит голубь перед моими глазами. Я ошиблась с этим мячом. Я не знала, что мне делать в такой ситуации. Подойти и сказать судье, что голубь пролетел и я не могла сыграть, но я подумала, что это глупость. Это был единственный момент, когда меня что-то отвлекло.

То, что кричали на соседнем корте, меня не раздражало. Потому что на многих турнирах корты стоят рядом и такое случается очень часто», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В следующем круге Аванесян сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Рекорды «Ролан Гаррос»: