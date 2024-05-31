Блинкова рассказала, как голубь помешал ей во время важного розыгрыша

Российская теннисистка Анна Блинкова рассказала о забавном эпизоде во время матча с соотечественницей Элиной Аванесян во втором круге «Ролан Гаррос» (3:6, 0:6).
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
«На соседнем корте орали сильно, но такие вещи меня не отвлекают. Меня никогда не отвлекает, если на трибунах кто-то ходит, разговаривает.
Был один важный момент во втором гейме, когда был ровный счёт. Я подаю, она играет кроссом, и летит голубь перед моими глазами. Я ошиблась с этим мячом. Я не знала, что мне делать в такой ситуации. Подойти и сказать судье, что голубь пролетел и я не могла сыграть, но я подумала, что это глупость. Это был единственный момент, когда меня что-то отвлекло.
То, что кричали на соседнем корте, меня не раздражало. Потому что на многих турнирах корты стоят рядом и такое случается очень часто», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В следующем круге Аванесян сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
- 31 мая 2024
-
01:20
-
01:16
-
01:14
-
01:10
-
01:00
-
00:52
-
00:34
-
00:23
-
00:07
- 30 мая 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:01
-
21:34
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38