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Аванесян разгромила Блинкову во втором круге «Ролан Гаррос»

Аванесян разгромила Блинкову во втором круге «Ролан Гаррос»
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70-я ракетка мира из России Элина Аванесян вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда Аванесян обыграла другую представительницу России 55-ю ракетку мира Анну Блинкову. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 19:40 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В рамках встречи Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Блинковой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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