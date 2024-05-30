Аванесян разгромила Блинкову во втором круге «Ролан Гаррос»

70-я ракетка мира из России Элина Аванесян вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
В матче второго раунда Аванесян обыграла другую представительницу России 55-ю ракетку мира Анну Блинкову. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.
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В рамках встречи Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Блинковой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
- 30 мая 2024
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