Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив 228-й ракетке мира

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вслед за Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой покинула Открытый чемпионат Франции – 2024.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (228-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.

Встреча Калинской с Андрееску продлилась 2 часа и 10 минут. В её рамках Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Андрееску ни одного эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.