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Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив 228-й ракетке мира

Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив 228-й ракетке мира
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вслед за Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой покинула Открытый чемпионат Франции – 2024.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (228-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 22:45 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
1 		7 6
         
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Встреча Калинской с Андрееску продлилась 2 часа и 10 минут. В её рамках Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Андрееску ни одного эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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