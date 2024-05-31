Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив 228-й ракетке мира

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вслед за Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой покинула Открытый чемпионат Франции – 2024.
В матче второго круга россиянка уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (228-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Встреча Калинской с Андрееску продлилась 2 часа и 10 минут. В её рамках Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Андрееску ни одного эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 31 мая 2024
-
01:10
-
01:00
-
00:52
-
00:34
-
00:23
-
00:07
- 30 мая 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:01
-
21:34
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:25
-
17:21