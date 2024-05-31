Павлюченкова проиграла Ане Богдан и не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, 32-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024.
В матче второго круга россиянка уступила представительнице Румынии Ане Богдан (64-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу румынки.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Встреча Павлюченковой с Богдан продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Богдан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 31 мая 2024
-
01:10
-
01:00
-
00:52
-
00:34
-
00:23
-
00:07
- 30 мая 2024
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:01
-
21:34
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:25
-
17:21