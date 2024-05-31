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Павлюченкова проиграла Ане Богдан и не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Павлюченкова проиграла Ане Богдан и не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, 32-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице Румынии Ане Богдан (64-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу румынки.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 23:15 МСК
Ана Богдан
64
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча Павлюченковой с Богдан продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Богдан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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