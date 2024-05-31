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Хачанов сенсационно проиграл 145-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго круга россиянин сенсационно уступил 145-й ракетке мира из Словакии Йозефу Ковалику. Встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу словака.

Матч длился 3 часа 31 минуту. За это время Хачанов выполнил 11 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету словака девять эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Ковалик сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.