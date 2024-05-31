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Хачанов сенсационно проиграл 145-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Хачанов сенсационно проиграл 145-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго круга россиянин сенсационно уступил 145-й ракетке мира из Словакии Йозефу Ковалику. Встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу словака.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 20:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 4
4 		4 6 6 6
             
Йозеф Ковалик
145
Словакия
Йозеф Ковалик
Й. Ковалик

Матч длился 3 часа 31 минуту. За это время Хачанов выполнил 11 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету словака девять эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Ковалик сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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