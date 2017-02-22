Нисикори проиграл Беллуччи, Феррер — Долгополову в первом круге в Рио-де-Жанейро

Японец Кей Нисикори (1) проиграл бразильцу Томасу Беллуччи в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Беллуччи. Поединок длился 1 час 19 минут. На счету Беллуччи 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. За выход в четвертьфинал Томас сразится с соотечественником Тьяго Монтейро.
Не смог пробиться во второй круг турнира и испанец Давид Феррер (6). В первом раунде он уступил украинцу Александру Долгополову — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 22 минуты. Долгополов подал навылет 5 раз, допустил 5 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 6. Следующим соперником украинца будет аргентинец Орасио Себальос, который одолел соотечественника Карлоса Берлока — 6:2, 6:3.
Во второй круг турнира пробился также ещё один аргентинец Федерико Дельбонис.