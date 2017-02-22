Янг: выиграв первый сет в матче с Карловичем, я смог расслабиться

Американец Дональд Янг поделился впечатлениями после победы над хорватом Иво Карловичем в первом круге турнира в Делрэй-Бич со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
«Мне очень нравится выступать в Делрэй-Бич. Это прекрасный американский город. Местные жители отлично поддерживают игроков. Турнир проходит на открытых кортах, погода великолепная. К тому же здесь можно наслаждаться привычной едой, встретиться с друзьями, семьёй, людьми, которых знаешь всю жизнь.
Когда мне удалось взять первый сет, я почувствовал себя увереннее и смог расслабиться. Это помогло выиграть второй тай-брейк», — цитирует Янга официальный сайт тура.