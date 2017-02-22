Веснина уступила Конюх в третьем круге турнира в Дубае

Россиянка Елена Веснина (8) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, проиграв хорватке Ане Конюх со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Олимпийская чемпионка 2016 года 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Аны 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Конюх — Веснина в Дубае.
За выход в полуфинал Конюх поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 1) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).