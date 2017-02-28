Младенович: я старалась играть решительно и бороться за каждое очко

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире в Акапулько под вторым номером, прокомментировала свою победу над американкой Варварой Лепченко со счётом 6:2, 6:3.
«Приятно было провести свой первый матч на центральном корте. Я была удивлена расписанием. Мне было нелегко, потому что я прилетела сюда всего два назад из Дубая. Я всё ещё ощущаю разницу во времени. К тому же здесь совершенно другие условия. Но я очень рада победе.
Я старалась играть решительно и бороться за каждое очко, каждый гейм. Варвара — непростая соперница», — цитирует Младенович официальный сайт тура.