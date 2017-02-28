Суарес-Наварро проиграла Като в Куала-Лумпуре, Пэн Шуай вышла во 2-й круг

Вторая ракетка турнира в Куала-Лумпуре испанка Карла Суарес-Наварро в первом круге уступила японке Мию Като (Q) со счётом 6:2, 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. 28-летняя уроженка Гран-Канарии, занимающая 25-е место в рейтинге WТА, отыграла 5 брейк-пойнтов из 10 и сделала 3 брейка. Следующей оппоненткой Като, располагающейся на 201-й позиции в женской табели о рангах, станет ещё одна победительница квалификации австралийка Эшли Барти.
Китаянка Пэн Шуай (4) в первом круге переиграла Чан Кайчэнь из Тайваня — 6:1, 6:4. За выход в четвертьфинал она поспорит с полькой Магдой Линетт.