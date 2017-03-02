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Лучич-Барони и Младенович вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько

2 марта 2017, четверг. 09:06. Теннис
Хорватка Мирьяна Лучич-Барони (1) вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько, обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 6:4, 6:4. Лидер посева 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Шелби 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал Лучич-Барони поспорит с француженкой Полин Пармантье, которая победила немку Андреа Петкович (8) — 6:3, 4:6, 6:1.

Француженка Кристина Младенович (2) одолела британку Хитер Уотсон со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:5 и встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Акапулько 2017 . 2-й круг
02 марта 2017 года, четверг. 06:30 МСК
Мирьяна
Лучич-Барони
Шелби
Роджерс
6:4 6:4

Акапулько 2017 . 2-й круг
02 марта 2017 года, четверг. 02:25 МСК
Полин
Пармантье
Андреа
Петкович
6:4 3:6 6:1

Акапулько 2017 . 2-й круг
02 марта 2017 года, четверг. 02:40 МСК
Хитер
Уотсон
Кристина
Младенович
6:7 7:6 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андреа Петкович Кирстен Флипкенс Кристина Младенович Хитер Уотсон
Новости. Теннис
2 марта 2017, четверг
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