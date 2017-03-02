Лучич-Барони и Младенович вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони (1) вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько, обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 6:4, 6:4. Лидер посева 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Шелби 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в полуфинал Лучич-Барони поспорит с француженкой Полин Пармантье, которая победила немку Андреа Петкович (8) — 6:3, 4:6, 6:1.
Француженка Кристина Младенович (2) одолела британку Хитер Уотсон со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:5 и встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.