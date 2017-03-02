Пуиг: моей целью является прибавлять с каждым матчем и не ощущать давления

Пуэрториканка Моника Пуиг поделилась впечатлениями после победы над словачкой Даниэлой Гантуховой во втором круге турнира в Акапулько со счётом 7:5, 7:5 и оценила свою следующую соперницу — американку Кристину Макхэйл.
«Сегодня я чувствовала себя на корте гораздо лучше, чем вчера. Я увидела прогресс в своей игре за прошедшие дни. Это является моей целью — прибавлять с каждым матчем и не ощущать давления. Просто выходить на корт и играть как можно лучше.
За последние несколько недель я провела немало матчей, поэтому некоторое напряжение — это нормально. Организм испытывает большие нагрузки.
Что касается матча с Кристиной, то она моя хорошая подруга. Мы много тренируемся вместе. Это будет тяжёлый матч. В последнее время она играет очень хорошо. Думаю, матч будет отличный. Я надеюсь показать свою лучшую игру», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.