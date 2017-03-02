Младенович: думаю, нам с Уотсон обеим было тяжело физически

Француженка Кристина Младенович поделилась эмоциями после победы над британкой Хитер Уотсон во втором круге турнира в Акапулько со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:5.
«Боже мой, что я могу сказать после такого матча. Условия были очень сложными — влажность просто невероятная. Думаю, нам обеим было тяжело физически. Я остался недовольна качеством своей игры в этом матче, но удовлетворена тем, как боролась.
Мы обе не сдавались. Матч состоял из взлётов и падений. В первом сете я уступала в счёте, но смогла вернуться в игру и взять партию. В концовке у меня были матчболы, но Хитер смогла их отыграть, продемонстрировав прекрасный теннис. Это было настоящая психологическая битва. Горжусь тем, что всё же вырвала победу», — цитирует Младенович официальный сайт тура.