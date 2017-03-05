Младенович: Цуренко замечательно играла в течение всей недели

Француженка Кристина Младенович, уступившая в финале турнира в Акапулько украинке Лесе Цуренко со счётом 1:6, 5:7, оценила свою игру в решающей встрече.
«Я хочу поздравить Лесю с победой. Она замечательно играла в течение всей недели и здорово справилась с трудными погодными условиями.
Для меня Акапулько — особенное место, потому что три года назад я впервые выступала здесь и выиграла турнир в парном разряде. Теперь я вновь приехала сюда и дошла до финала в одиночном разряде», — приводит слова Младенович официальный сайт WТА.