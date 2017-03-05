Гарсия и Младенович больше не будут выступать в паре

Француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович, делящие третье место в парном рейтинг-листе, больше не будут выступать вместе. Об этом Младенович сообщила в своём «твиттере».
«После турнира в Дубае Каролин Гарсия сказала мне, что хочет закончить наше партнёрство в паре, чтобы сосредоточиться на одиночной карьере. Мы добились серьёзных успехов в паре, и я навсегда сохраню тёплые воспоминания. Я хочу поблагодарить её и её команду за великолепную совместную работу. Что касается меня, то я пока продолжу выступать в паре и скоро объявлю имя моей новой напарницы».
Младенович и Гарсия вместе выиграли «Ролан Гаррос»-2016 и были в финале US Open-2016, а также в полуфинале Australian Open-2017. Кроме того, они поднимались на вторую строчку рейтинг-листа.