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Джокович: Федерер победил на AO в 35 лет. Это доказывает, что возможно всё

6 марта 2017, понедельник. 15:22. Теннис
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу швейцарца Роджера Федерера на Открытом чемпионате Австралии 2017 года.

«Роджер победил на Australian Open в 35 лет. Это доказывает, что возможно всё. Роджер — пример человека, который много работает над собой и бережёт свой организм. У него также есть семья, и он сумел найти внутренний баланс, чтобы на крупнейших турнирах оставаться мотивированным. В первую очередь он старается как можно лучше выступать на турнирах „Большого шлема“, а если удастся подняться на вершину рейтинга, то это вообще отлично. Не могу сказать, что хочу копировать его, но, полагаю, именно такой подход нужен в его возрасте», — сказал Джокович в эфире RST TV.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович Роджер Федерер Australian Open
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