Кирьос: обыграть Джоковича, выступая без тренера, — это огромное достижение

Австралиец Ник Кирьос, обыгравший в четвертьфинале турнира в Акапулько серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (11:9), 7:5, признался, что после Открытого чемпионата Австралии не получал предложений от тренеров о возможном сотрудничестве.
«После Australian Open ни один тренер не предложил мне своих услуг. Я продолжаю поиск. Но, полагаю, моя игра и так достаточно хороша сейчас. В Акапулько я одержал одну из самых больших своих побед, обыграв Джоковича. Думаю, сделать это без тренера — огромное достижение», — цитирует Кирьоса ESPN.