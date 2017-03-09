Бенчич: я очень нервно начала матч с Пиронковой

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу над болгаркой Цветаной Пиронковой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с голландкой Кики Бертенс.
«Я очень нервно начала матч и играла не слишком хорошо. Но затем я нашла свою игру и вспомнила, что мне нужно делать. Всё прошло хорошо. На протяжении всей встречи я старалась сохранять концентрацию.
Что касается Бертенс, то у неё очень мощная подача. Она провела прекрасный сезон. У меня будет день отдыха, так как что я смогу потренироваться и подготовиться к этому матчу», — цитирует Бенчич официальный сайт тура.