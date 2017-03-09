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Бенчич: я очень нервно начала матч с Пиронковой

9 марта 2017, четверг. 09:46. Теннис
Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу над болгаркой Цветаной Пиронковой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с голландкой Кики Бертенс.

«Я очень нервно начала матч и играла не слишком хорошо. Но затем я нашла свою игру и вспомнила, что мне нужно делать. Всё прошло хорошо. На протяжении всей встречи я старалась сохранять концентрацию.

Что касается Бертенс, то у неё очень мощная подача. Она провела прекрасный сезон. У меня будет день отдыха, так как что я смогу потренироваться и подготовиться к этому матчу», — цитирует Бенчич официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Белинда Бенчич Кики Бертенс Цветана Пиронкова
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