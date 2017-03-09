Цонга: WC для Шараповой на «РГ» — это как конфета для провинившегося ребёнка

Француз Жо-Вильфрид Цонга выступил против предоставления «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой на Открытый чемпионат Франции. Бывшая первая ракетка мира была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Накануне стало известно, что Шарапова лично обсудила возможность получения «уайлд-кард» с главой федерации тенниса Франции Бернаром Гьюдичелли.
«Я считаю, что предоставление „уайлд-кард“ Шараповой не имеет никакого смысла. Это то же самое, что дать конфету провинившемуся ребенку», — приводит слова Цонги Bolamarela.