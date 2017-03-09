Вихлянцева получила WC на турнир в Майами, Потапова и Жук сыграют в квалификации

Организаторы турнира в Майами объявили обладателей «уайлд кард» в основную сетку женских соревнований, которые пройдут на харде с 23 марта по 2 апреля.
Право сыграть на турнире в обход рейтинга получили россиянка Наталья Вихлянцева, швейцарка Белинда Бенчич, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, австралийки Айла Томлянович и Эшли Барти, а также американки Николь Гиббз, Бетани Маттек-Сэндс и испанка Паула Бадоса-Хиберт.
«Уайлд кард» в квалификацию получили россиянки Анастасия Потапова и Софья Жук, полька Урсула Радваньска, а также американки Кайла Дэй и Аманда Анисимова.