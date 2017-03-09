ITF подтвердила намерение изменить формат матчей Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса подтвердила, что совет организации одобрил сокращение количества сетов в матчах Кубка Дэвиса с пяти до трёх. Кроме того, встречи будут проходить в течение двух дней, а не трёх, как сейчас.«На заседании в Индиан-Уэллсе совет директоров ITF единогласно одобрил пакет реформ Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Они включают в себя сокращение продолжительности встреч Кубка Дэвиса с пяти до трёх сетов. Дальнейшие обсуждения изменений будут проводиться с участием всех заинтересованных сторон. Все рекомендации будут вынесены на ежегодное генеральное собрание ITF в августе 2017 года. Все предлагаемые изменения пройдут формальную процедуру голосования», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайт ITF.