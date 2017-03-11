Надаль: не стоит определять обладателя Кубка Дэвиса каждый год

Четырёхкратный победитель Кубка Дэвиса испанецпрокомментировал возможные изменения в регламенте мужского командного турнира — переход на двухдневный формат матчевой встречи и трёхсетовый формат поединков.«Дело не формате матчей, трехсетовом или пятисетовом. Думаю, мы не можем определять чемпиона Кубка Дэвиса каждый год. Если топ-игроки не выступают на этом турнире часто, это обесценивает соревнования. Это означает, что что-то не так и что-то стоит поменять.Кубок Дэвиса — замечательный турнир, очень эмоциональный, и, чтобы поддерживать этот уровень эмоций и самой игры, важно, чтобы участвовали и топ-игроки, которые бы чувствовали себя комфортно, приезжая на турнир.Я не имею в виду, что соревнования должны проводиться раз в два или три года. Предлагаю такой формат, когда турнир растягивается на несколько сезонов. Например, по два раунда в год. Это разумно, и теннисисты чувствовали мотивацию выступить на Кубке Дэвиса.Я несколько раз играл в финалах Кубка Дэвиса, и это очень трудно, потому что это самый последний турнир в году, в декабре, а в январе начинается новый сезон. Это тяжело», — приводит слова Надаля Inquirer.