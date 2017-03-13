Пары Макарова/Веснина и Кузнецова/Младенович вышли в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова (2) во втором круге парных соревнований в Индиан-Уэллсе выиграли у австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.
За выход в полуфинал россиянки поспорят с победительницами матча Ваня Кинг (США) / Ярослава Шведова (Казахстан, 7).
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович обыграли чешку Андреа Главачкову и китаянку Пэн Шуай (5) со счётом 6:2, 7:5 и встретятся с лидерами посева американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой.